Cineasta Costa-Gravas desmente sua própria morte em TV grega

30/08/2018 | 14:11



O diretor grego Costa-Gravas, vencedor do Oscar em 1983 pelo longa Desaparecido: Um Grande Mistério, precisou se pronunciar na emissora de televisão Ert, após notícias sobre sua morte tomarem conta da mídia.

Tudo começou quando uma conta de Twitter falsa da ministra de cultura da Grécia anunciou a morte do cineasta, aos 85 anos de idade.

Mesmo com a conta sem verificação, a agência de notícias Associated Press divulgou as fake news. Ao telefone com a emissora, Costa-Gravas definiu o ocorrido como uma piada de mal gosto.