Terceira prévia do Ibovespa registra saída de CPFL Energia e Sanepar Unit

30/08/2018 | 13:12



A B3 divulgou a terceira prévia do Índice Bovespa válida para setembro a dezembro de 2018, com a saída de CPFL Energia ON (CPFE3) e Sanepar Unit (SAPR11). Nesta prévia não foi registrada a entrada de novas empresas na carteira, totalizando 65 ativos de 62 empresas.

Os cinco ativos que apresentaram o maior peso na composição do índice, que passa a valer em 3 de setembro, foram Vale ON na liderança (12,985%), seguida por Itaú Unibanco PN, Bradesco PN, Ambev ON e Petrobras PN.

A participação da líder Vale ON no índice apresentou crescimento de mais de 1,6 ponto porcentual em relação a carteira anterior, quando representava 11,360%.

Nesse comparativo, Itaú Unibanco PN registrou um leve aumento de 10,436% para 10,497% em sua participação, enquanto Bradesco PN diminuiu de 7,735% para 7,241%, Ambev ON passou de 7,056% para 6,416% e Petrobras PN recuou de 6,674% para 6,319%.