Em entrevista, ator demitido de Máquina Mortífera diz: - Eles me chantagearam

30/08/2018 | 12:11



A despedida de Clayne Craword da série Máquina Mortífera foi mais tensa do que pensávamos. O ator, demitido do papel de detetive Martin Riggs e acusado de ter um comportamento tóxico entre seus colegas, foi duramente criticado pelo outro protagonista, Damon Wayans, que ainda dá vida a Roger Murtaugh na série.

Mas, após um longo silêncio e declarações genéricas, o ator resolveu se abrir sobre o ocorrido no podcast Drinkin' Bros, de Ross Patterson. Em entrevista, ele revelou que foi chantageado para não dizer nada e que seu relacionamento com Wayans no set nunca foi um dos melhores:

- Era um programa de b***a pra mim. Eu sentia que eles estavam mentindo dizendo que Damon estava empolgado, explicou.

Um dos motivos que impulsionou sua demissão foi quando Crawford dirigiu uma cena onde havia uma explosão. Um dos estilhaços atingiu Wayans, que chegou a postar uma imagem no Twitter com a cabeça sangrando. O ator afirmou que sentia que estava sendo armado para que as coisas dessem errado para ele. Além disso, Craword também foi acusado de ter gritado com um assistente e pedir para que as crianças perto do set fizessem silêncio.

- Essa é uma mentira. Claramente eu gritei com Newman (assistente), o cara cujo trabalho é fazer o set ficar em silêncio. Fiz uma escolha ruim? Absolutamente. Eu me sinto envergonhado porque eu estava muito bravo. Estávamos filmando uma cena de três páginas há oito horas.

Clayne também aproveitou para trazer à tona a falta de apoio que tinha dos produtores para resolver esses problemas.

- Essas coisas aconteciam e eu ia reclamar. Quando apareceu o vídeo [dos gritos com o assistente], toda vez que eu falava alguma coisa eles diziam que aquilo iria arruinar minha carreira. Quando tudo aquilo aconteceu eu tive que dar metade do meu salário e passei seis semanas em terapia que fazia na hora do almoço. Um segurança tinha que me acompanhar para fora do meu camarim. Era humilhante.

Por conta de tudo isso, o ator foi cortado do papel e confessa que não esperava tal postura dos responsáveis pela série.

- Eu não esperava que eles fossem se livrar de mim. Imaginei que dariam um alerta. Eles estavam dando mais corda para eu mesmo me enforcar. Eu acho que o fato de eu ter tido sucesso como diretor estava enfurecendo eles.

Logo após a demissão de Crawford, a série o substituiu por Seann William Scott.