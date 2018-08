Thais Fersoza dá selinho no filho e divide opiniões na web

30/08/2018 | 12:11



Que Thais Fersoza é uma mãezona todo mundo sabe, né? São inúmeras as publicações em que a atriz compartilha com os fãs os momentos ao lado dos filhos, Melinda e Teodoro. Mas, na última quarta-feira, dia 29, um vídeo da esposa de Michel Teló com o caçula da família acabou gerando polêmica na web. Isso porque, a beldade aparece dando um selinho no pequeno.

Dá um beijinho na mamãe!, pede ela no vídeo. Em seguida, os dois dão um beijinho rápido.

Na legenda, ela ainda demonstrou todo seu amor pelo filho:

Meu príncipe encantado! O amorzão da minha vida. Meu pequeno que já tem um ano e um mês. Meu deus, quanto amor é possível caber no peito? Sou completamente apaixonada pelos meus filhos. Obrigada Senhor, escreveu.

Enquanto alguns seguidores acharam a publicação superfofa, outros internautas criticaram a postura da morena, por dar um selinho na boca da criança.

Eu tenho três filhos, mas não acho higiênico beijar boca principalmente de um bebê, a boca é um dos maiores transmissores de bactérias, escreveu um seguidor.

Eu particularmente não sou a favor de beijar boca de bebê. Nossa boca contém muitos germes, mas cada um sabe como criar seus filhos, disse outro.

Outro internauta criticou:

Desculpa mas não acho legal pai e mãe beijar os filhos na boca, principalmente os bebês, que são frágeis.

Thais ainda foi defendida por outros fãs:

Tem tanta coisa na vida para a pessoa se preocupar, vai se preocupar com a mãe que dá um selinho no seu filho. Fala sério, apontou um perfil.

Tatá sua linda, beija muito mesmo! Nossos filhos crescem rápido demais para gente se apegar as regras impostas por pessoas que acham que entendem tudo. Melinda é linda, Teodoro mais lindo ainda e o que importa é que são rodeados de muito amor, defendeu outro.

Apesar da polêmica, Thais não se pronunciou na publicação. Além disso, essa não é a primeira vez em que ela aparece dando um selinho nos filhos. Em outra ocasião, ela compartilhou uma foto fofa em que aparece ganhando um beijinho de Melinda, filha mais velha do casal.

Em recente vídeo no YouTube, ela ainda falou sobre como consegue conciliar a rotina agitada com a criação dos pequenos:

- De manhã eu não abro mão de pegar aqueles pequenininhos, o melhor momento do dia é quando eles acordam e eu fico lá com eles brincando um pouquinho, disse quando estava se preparando para acordá-los.

Em outro trecho, ela mostrou ficar emocionada por reencontrá-los ao final do dia:

- Chego em casa com o coração acelerado de saudade, fico nervosa para ver eles (...) Adoro esse momento de chegar e dar comidinha para eles, mas a Melinda agora quer comer sozinha.