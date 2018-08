Dólar à vista bate quase R$ 4,180 com reação global a alta do juro argentino

30/08/2018 | 11:16



O dólar à vista renovou máxima a R$ 4,1778 (+1,41%) - maior valor desde 24/9/15 (a R$ 4,2480), acompanhando o impulso da moeda americana frente outras divisas emergentes, na esteira da reunião extraordinária do Banco Central da Argentina, que anunciou a elevação da taxa básica de juros de 45% para 60%, argumentando que a decisão, unânime, foi tomada "em resposta à conjuntura cambial atual e ante o risco de que implique um maior impacto sobre a inflação doméstica". Além disso, o BC argentino se comprometeu a não reduzir a taxa básica de juros até pelo menos o mês de dezembro; e decidiu elevar em 5 pontos o compulsório bancário para todos os compulsórios em pesos, nas entidades financeiras do chamado "Grupo A", as principais, a partir de 1º de setembro.