Príncipe Harry canta no palco do musical 'Hamilton', em Londres

30/08/2018 | 10:20



O duque e a duquesa de Sussex prestigiaram o musical Hamilton na noite desta quarta-feira, 29, em Londres. A apresentação beneficente teve a renda de bilheteria revertida para um fundo em favor de crianças e adolescentes afetados pelo vírus HIV.

Ao fim do espetáculo, o príncipe Harry subiu ao palco para discursar e agradecer a companhia de teatro e surpreendeu a todos quando tentou cantar um trecho da canção Youll Be Back, do repertório. Essa parte do musical é interpretada por Rei George, o sexto bisavô de Harry. O perfil do Palácio de Kensington no Twitter publicou o vídeo da cantoria.