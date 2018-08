Novo teaser de The Waling Dead é liberado e revela possíveis conflitos entre os personagens

30/08/2018 | 10:11



Podem entrar fãs de The Walking Dead! Como já havia sido falado, a emissora norte-americana AMC divulgou nesta semana algumas fotos da nova temporada e com isso os amantes da série já puderam ter ideia do que pode acontecer! Mas agora, para a alegria de todos, foi divulgado nessa quarta-feira, dia 29, um teaser cheio de conflitos e situações tensas em que os personagens se encontram!

No vídeo, aparentemente rola um conflito entre Rick, papel de Andrew Lincoln, e Daryl, interpretado por Norman Reedus, além de uma cena em que Carol, personagem de Melissa McBride, é vista em um momento mega perigoso com uma faca em seu pescoço!

A nona temporada, que vai ao ar no dia 7 de outubro, está gerando muitas expectativas sobre o que pode acontecer ou não! Principalmente depois de que um dos protagonistas, Andrew Lincoln, anunciou sua saída da série.