Obituário - 30 de agosto de 2018

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/08/2018 | 10:11



Santo André



MISSA – Sétimo dia de Mauricio Pedro Guidetti, membro da Turma da Esquina e Napolitano. Amanhã, sexta-feira, dia 31, às 19h30, na Paróquia Nossa Senhora da Paz, Rua Aqueronte, 182, Jardim do Estádio, em Santo André.



Terezinha Marcone da Silva, 94. Natural de Barretos (SP). Residia na Vila Assunção, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Tereza Vieira Macedo, 88. Natural de Jataí (SP). Residia no bairro Santa Terezinha, em Santo André. Pensionista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Elza Billi, 86. Natural de Amparo (SP). Residia na Vila Alice, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Paulicéia, em São Bernardo.



Nair Moda Oliveira, 80. Natural de Cândido Mota (SP). Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sebastião Gomes de Morais, 79. Natural de Monte Sião (MG). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Metalúrgico. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



José Roberto da Silva, 74. Natural de Arapiraca (AL). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério Municipal de Cafelândia (SP).



Adriano Jorge Soares de Olieira, 70. Natural de Portugal. Residia em Santo André. Dia 27, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.



Alciria de Souza Silvestre, 60. Natural de Cafelândia (SP). Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Marcos Todinca, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Antonio Carlos Lopes dos Santos, 58. Natural de Araçuaí (MG). Residia no Jardim Carla, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sérgio Pereira da Silva, 55. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Ladário Gomes, 97. Natural de Itanhomi (MG). Residia na Vila São Pedro, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Maria Cobo Rodrigues, 83. Natural de Penápolis (SP). Residia na Vila Balneária, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.



Alfredo Raatz, 78. Natural de Piedade (SP). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério Jardim Eterno, em Piedade (SP).



Dalva Ferro, 77. Natural de Catanduva (SP). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.



Ivo Correa Meira, 77. Natural de Andirá (PR). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Maria Guelere Narcizo Bassoti, 76. Natural de Urupês (SP). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Geraldo Helvecio Pereira de Souza, 74. Natural de Montes Claros (MG). Residia em São Paulo (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Gethsemani, em São Paulo (SP).



Maria Aparecida Vidal, 66. Natural de São José do Rio Preto (SP). Residia no Jardim Silvina, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Maria de Lourdes Ferreira, 64. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



Edmilson Severiano da Silva, 56. Natural de São Paulo (SP). Residia em São Paulo (SP). Dia 27, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Nilza Ataíde de Souza, 49. Natural de Urandi (BA). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



São Caetano



Avelino Lúcio de Moraes, 91. Natural de Muzambinho (MG). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Christina Amedor Fiorotto, 88. Natural de São Caetano. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério São Caetano, Vila Paula.



Aparecida Pavan Bubola, 84. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



João Wdorwyez Lucki, 83. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 28, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



Claudomiro José de Morais, 79. Natural de São Caetano. Residia na Vila Bela, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Helena Dimitrevas, 67. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Heliópolis, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Tânia Aparecida Vilhena de Almeida, 56. Natural de Londrina (PR). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



José Antonio Alves, 43. Natural de Feira de Santana (BA). Residia no Jardim Patente, em São Paulo (SP). Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Diadema



Maria de Lourdes Damásio, 76. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim União, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Terezinha Bins Arvani, 67. Natural da Barra de São Francisco (ES). Residia no Centro de Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Sonia Maria Anterio, 64. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 28 Cemitério Municipal.



Bernadete de Melo, 64. Natural de Barbacena (MG). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 28. Cemitério Municipal.



Mauá



Nair Fernandes Facion, 77. Natural de Ribeirão Bonito (SP). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 28, em Santo André. Vale dos Pinheirais.



Ribeirão Pires



Carlos João de Alvarenga, 81. Natural de Cana Verde (MG). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 29, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.