Venda de papelão ondulado sobe 4,8% em julho no comparativo anual

30/08/2018 | 09:58



As vendas de papelão ondulado utilizados em embalagens - caixas, acessórios e chapas - cresceram 4,8% em julho na comparação com o mesmo mês do ano passado, para 310.897 toneladas, segundo dados divulgados nesta quinta-feira, 30, pela Associação Brasileira de Papelão Ondulado (ABPO). Na comparação com junho, porém, houve queda de 4,15%.

Em nota, a associação destaca que, considerando os dados livres de influência sazonal, a expedição de papelão ondulado caiu 6,9% entre junho e julho, ao passar de 324.349 para 310.897 toneladas.

A expedição por dia útil também cresceu 4,8%, considerando que julho teve a mesma quantidade de dias úteis em 2018 e 2017 (26 dias úteis).

Segundo a ABPO, após as fortes oscilações ocorridas nos dois últimos meses, o setor retorna à tendência de alta registrada até abril, com crescimento de 0,5% entre junho e julho na métrica de médias móveis trimestrais. "No entanto, nesta mesma métrica, a expedição ainda é 2,8% menor em julho do que o volume alcançado em abril", aponta relatório elaborado por Aloisio Campelo Junior, superintendente de estatísticas públicas do Ibre/FGV.