Gastos com consumo nos EUA sobem 0,4% em julho ante junho, como previsto

30/08/2018 | 09:47



Os gastos com consumo nos Estados Unido tiveram crescimento de 0,4% em julho ante o mês anterior, após ajustes sazonais, informou nesta quinta-feira o Departamento do Comércio, em linha com a previsão de analistas ouvidos pelo Wall Street Journal.

A renda pessoal, por sua vez, avançou 0,3% na mesma comparação, também de acordo com a projeção. Fonte: Dow Jones Newswires.