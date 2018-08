Inflação de gastos com consumo nos EUA sobe 0,1% em julho ante junho

30/08/2018 | 09:46



O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) dos Estados Unidos avançou 2,3% em julho na comparação anual e avançou 0,1% ante o mês anterior, informou o Departamento do Comércio. O PCE é a medida de inflação preferida do Federal Reserve (Fed, o banco central americano), que tem meta de inflação de 2% ao ano.

Excluindo-se itens voláteis, como alimentos e energia, o PCE subiu 0,2% em julho ante junho, em linha com o esperado pelos economistas. O núcleo do PCE teve alta de 2,0% na comparação anual. Fonte: Dow Jones Newswires.