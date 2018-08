ANJ premia Associação Mundial de Jornais

30/08/2018 | 08:31



A Associação Nacional de Jornais (ANJ) fará hoje a entrega do Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa de 2018 à Associação Mundial de Jornais e Editores de Notícias (WAN-IFRA, na sigla em inglês). No evento, que será realizado no teatro do Hotel Renaissance, em São Paulo, serão homenageados os jornalistas Alberto Dines e Otavio Frias Filho, que morreram em maio passado e neste mês, respectivamente.

O Prêmio ANJ de Liberdade de Imprensa será entregue ao presidente da WAN-IFRA, Michael Golden. A entidade foi escolhida por completar 70 anos na defesa e promoção da liberdade de imprensa e expressão em todo o mundo.

A premiação será precedida pelo seminário O Futuro da Confiança, em que publicitários e jornalistas debaterão a importância de ambientes e plataformas de credibilidade para cidadãos, empresas e instituições. O seminário será aberto com uma palestra do CEO da WAN-IFRA, Vincent Peyrègne. Dois painéis completam o evento: A Visão do Mercado e A Visão da Imprensa.

No primeiro painel, falarão o Presidente da Lew'Lara\\TBWA, Luiz Lara; e o diretor executivo de Marca e Marketing do Banco Santander, Igor Puga. O moderador será o presidente do Conselho Executivo das Normas-Padrão, Caio Barsotti.

O segundo painel será composto pelo diretor de Jornalismo de O Estado de S.Paulo, João Caminoto, pelo editor executivo do jornal Folha de S.Paulo, Sérgio Dávila; a diretora de Jornalismo de Jornais e Rádio do Grupo RBS, Marta Gleich, e o diretor de Redação e editor responsável de O Globo, Alan Gripp. O debate será moderado pelo diretor executivo da Rádio CBN, Ricardo Gandour. As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.