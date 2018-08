'Yonlu', retrato de uma tragédia juvenil

30/08/2018 | 07:40



Vinícius Gageiro Marques era um garoto de múltiplos talentos. Tocava e compunha músicas, escrevia poemas, desenhava. Construía um universo em seu quarto e na tela do computador.

Havia morado em vários países com seus pais e falava diversos idiomas. Tinha tudo. Inclusive uma angústia fenomenal que, em parte, dividia com seu psicanalista. Seu nome artístico era Yonlu e este também é o título do filme a ele dedicado pelo diretor Hique Montanari.

Hique refaz essa tragédia juvenil usando as próprias obras do artista como materiais de construção. O filme é muito inquietante. Angústias ancestrais ganham nova potência no mundo da internet, a ponto de destruir vidas?

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.