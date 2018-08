Nico, a mulher, o mito e seus anos turbulentos

30/08/2018 | 07:35



Exibido na Mostra Internacional do ano passado e na recente 8 1/2 Festa do Cinema Italiano, o longa de Susanna Nichiarelli sobre a lendária Christa Päffgen começa nos escombros de Berlim, destruída na 2ª Guerra e depois se concentra nos últimos anos da cantora do Velvet Underground.

Christa, também conhecida como Nico, foi musa de Andrey Warhol e ícone por sua singular beleza. Como se conta a história de uma mulher que testou seus limites e nunca levou uma vida convencional? A diretora concentra-se na última turnê da artista com a banda que a acompanhou pela Europa no fim do anos 1980 e o filme poderia se chamar A Reinvenção de Nico - como artista, mulher, mãe.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.