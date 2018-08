Corinthians luta, vence, mas gol de Barrios dá vaga ao Colo-Colo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



30/08/2018 | 00:18



O torcedor pode reclamar da falta de qualidade do elenco, do desmanche que a diretoria promoveu pós-Copa, mas tem de reconhecer que o Corinthians lutou muito para avançar às quartas de final da Libertadores. Ontem, contra o Colo-Colo, na Arena, o desafio era vencer por dois gols, desde que não fosse vazado, mas não deu. A vitória por 2 a 1 de nada serviu porque o tento dos chilenos decretou a igualdade no saldo de gols somando as duas partidas – a ida foi 1 a 0 – e a classificação veio no critério do gol marcado na casa do adversário. Essa foi a quarta eliminação do Timão nas oitavas desde 2012. Agora, o Colo-Colo pega Palmeiras ou Cerro Porteño, que jogam hoje, no Allianz Parque.



O Corinthians se preparou para guerra de nervos. Era claro que o Colo-Colo tentaria esfriar a partida. O começo foi favorável ao time brasileiro. Mesmo com desconfiança de todos os lados, Loss acertou ao escolher por Roger centralizado e Romero na ponta.



Os avanços de Fagner e Danilo Avelar colocavam em apuros a frágil defesa chilena. O mais difícil parecia ser conseguir o primeiro gol, mas Baeza resolveu facilitar as coisas para o Corinthians. Cortou cruzamento de Pedrinho com a mão: pênalti claro, que Jadson converteu.

O clima ficou extremamente favorável. Roger ganhou do zagueiro no corpo e foi derrubado a um passo da área. A confiança depositada nos pés de Jadson morreu nas mãos de Orion.



Foi o Timão diminuir o ritmo para o Colo-Colo empatar, na única oportunidade que teve no jogo. Pérez cruzou na cabeça de Barrios, que ganhou a disputa entre os zagueiros: 1 a 1.



O Corinthians precisava de mais dois gols. A torcida não desistiu, nem os jogadores. O segundo tempo começou com bons cruzamentos para dentro da área. De tanto insistir, Roger fez o segundo gol, aos 18 minutos, retomando a confiança.



Era a oportunidade de encurralar o Colo-Colo, mas faltava qualidade ao Corinthians. Os cruzamentos eram as únicas alternativas da equipe. Por mais que a defesa chilena se mantivesse bastante insegura, era pouco para conseguir o terceiro gol que daria a classificação.



Acuado, o Colo-Colo fez de tudo para enervar os anfitriões. Deu certo. Danilo Avelar entrou com força excessiva em lance com Barroso e foi expulso, aos 45. No abafa, quase Douglas marcou de cabeça, mas, desta vez, a mística corintiana não funcionou e os torcedores foram para casa com sensação de que o time já tinha ido longe demais.