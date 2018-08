Batoré polemiza nas redes sociais

Raphael Rocha



30/08/2018 | 07:48



Ex-vereador de Mauá, Ivann Gomes, o Batoré (PTB), busca uma cadeira na Câmara Federal neste ano. Em recente entrevista ao Diário, o petebista metralhou toda classe política da cidade. Ontem, voltou a causar polêmica. Em perfil no Facebook, gravou vídeo que deu o que falar nas redes sociais. Declarou que Geraldo Alckmin (PSDB) perdeu a dignidade, que Guilherme Boulos (Psol) é terrorista e comparou Henrique Meirelles (MDB) ao líder do nazismo Adolf Hitler – “Meirelles é gênio, mas Hitler também era”. Ao avaliar a sabatina pela qual Jair Bolsonaro (PSL) passou no Jornal Nacional, da Rede Globo, elogiou o presidenciável – ele já declarou voto em Bolsonaro – e polemizou ao defender temas sustentados pelo deputado federal do PSL. Criticou o sistema de cotas, reclamou da Parada LGBT. “Sei que talvez eu não preste, que não valha nada. Mas com todos os meus defeitos, ainda sou melhor do que você”, finalizou o vídeo, em direção a seus críticos.

Hospital de Diadema

A Câmara de Diadema analisa hoje, em segunda discussão, projeto do prefeito Lauro Michels (PV) no qual o verde pede autorização para contrair empréstimo de R$ 125 milhões para construir outro hospital. Em primeiro debate, o texto foi aprovado – após nove meses de impasse. Mas a segunda discussão deve render na Casa. Vereador da oposição e candidato a deputado estadual, Luiz Paulo Salgado (PR) criticou a ausência de detalhes da proposta. “O que está escrito na justificativa do projeto não é garantia de que o tão sonhado hospital vai um dia se tornar realidade. Em primeiro lugar, porque não há um local definido onde a unidade será instalada. Depois, não há projeto executivo da obra. Nada que nos faça crer que os recursos venham de fato resultar naquilo que se propõe.”

Nível superior

Secretário de Administração de Ribeirão Pires, Adriano Campos conversou com alguns vereadores da cidade a respeito de um projeto de lei que deve ir para a Câmara e que trata sobre exigência de nível superior para secretários adjuntos. O titular da Pasta indicou que essa mudança foi pedida pelo TCE (Tribunal de Contas do Estado). A articulação é para que o texto seja avaliado pelo Legislativo o mais rápido possível.

Dados serão retificados

Ex-prefeito de Mauá e candidato a deputado federal pelo Pros, Donisete Braga alegou que vai retificar informações que constam na Justiça Eleitoral sobre seu projeto eleitoral. Ontem, esta coluna mostrou que Donisete se declarou branco e não apresentou bens, diferentemente de outras empreitadas. Segundo o ex-prefeito, os dados foram repassados pela direção do Pros ao TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo).

Atividade em Sto.André

Candidato do PDT ao Senado, Antonio Neto esteve ontem em Santo André, em corpo a corpo no calçadão da Rua Coronel Oliveira Lima, no Centro. Depois, conheceram o trabalho da ONG Torre Forte. “O trabalho da ONG me emocionou porque essa é também uma das minhas bandeiras. Precisamos diminuir o desemprego que atinge mais de 13 milhões de brasileiros e dar dignidade para o povo”, disse Neto.

Relação turbulenta

A relação entre o vereador Julinho Fuzari (PPS), de São Bernardo, candidato à Assembleia Legislativa e o deputado federal Alex Manente (PPS), que pleiteia a reeleição, segue tensa. Nos bastidores, por exemplo, Julinho tem dito que Alex voltou a procurá-lo para recompor uma dobrada. Do outro lado, o parlamentar federal sustenta que tem tocado sua campanha sem sequer dialogar com Julinho e que o antigo aliado tenta minimizar o impacto do isolamento na região.

Convocação

Presidente da FUABC (Fundação do ABC), Luiz Mario foi convocado pela CPI das OSs (Organizações Sociais) de Saúde, na Assembleia Legislativa, para falar sobre a situação do Hospital de Clínicas Doutor Radamés Nardini, em Mauá, ainda administrado pela entidade regional. O equipamento foi vistoriado por deputados da CPI neste mês. O depoimento, aprovado, foi marcado para terça-feira, a partir das 14h. Ontem, o ex-secretário de Saúde do Estado David Uip falou à CPI.