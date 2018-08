Serena arrasa alemã e encara irmã Venus na 3ª rodada do US Open

29/08/2018 | 23:29



Ganhando embalo no US Open, Serena Williams fez mais uma vítima nesta quarta-feira. A ex-número 1 do mundo precisou de apenas 1h07min para vencer o seu segundo jogo no Grand Slam norte-americano ao superar a alemã Carina Witthoeft por 2 sets a 0, com duplo 6/2. Na sequência, sua adversária será a sua própria irmã, Venus Williams.

Após uma estreia com irregularidades nos principais fundamentos, Serena não deu chances à rival desta quarta, que ocupa a 101ª posição do ranking. A ex-número 1 do mundo, atual 26ª do ranking, apostou no saque e fez estrago nas devoluções da adversária ao anotar 13 aces. Registrou ainda 77% de aproveitamento quando jogou com o primeiro serviço.

Serena também disparou 30 bolas vencedoras, exatamente o triplo da rival alemã. Ambas as tenistas anotaram 15 erros não forçados. A tenista da casa obteve cinco quebras de saque e sofreu apenas uma.

Com esta atuação consistente, Serena aumentou as expectativas para o confronto com a irmã, de 38 anos. Mais nova, com 36, Serena lidera o retrospecto direto, com 17 triunfos, contra 12 da irmã.

Em Nova York, Serena sonha com o sétimo título do US Open e o 24º de Grand Slam na carreira, o que empataria com o recorde da australiana Margaret Court. Para seguir neste caminho, precisará vencer Venus, que bateu nesta quarta a italiana Camila Giorgi por 6/4 e 7/5.

Ainda nesta quarta, a australiana Ashleigh Barty (18ª cabeça de chave) derrotou a checa Lucie Safarova por 7/5 e 6/3. Barty vai enfrentar na sequência a vencedora do duelo entre a espanhola Garbiñe Muguruza e a checa Karolina Muchova. Avançaram também a estoniana Kaia Kanepi e a sueca Rebecca Peterson.