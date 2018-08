Ibope/MG: Anastasia/PSDB tem 24%; Pimentel/PT, 14%; Batista/Rede e Zema/Novo, 3%

29/08/2018 | 19:50



O senador Antonio Anastasia (PSDB) lidera as intenções de voto ao governo de Minas Gerais, apontou o Ibope nesta quarta-feira, 29. O tucano, que foi governador do Estado entre 2010 e 2014, tem 24% das intenções de voto. Na segunda colocação está o atual ocupante do cargo, Fernando Pimentel (PT), com 14%.

Na sequência, com 3% cada, aparecem os candidatos João Batista Mares Guia (Rede) e Romeu Zema (Novo). Dirlene Marques (PSOL) tem 2%.

Os candidatos Alexandre Flach Domingues (PCO) e Adalclever Lopes (MDB), atual presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, pontuam 1% cada. O emedebista substituiu Marcio Lacerda na chapa, após o PSB impedir a candidatura do ex-prefeito de Belo Horizonte ao Palácio da Liberdade.

Os candidatos Claudiney Dulim (Avante) e Jordano Metalúrgico (PSTU) não pontuaram.

Votos brancos e nulos somam 32%. Não souberam ou não opinaram, 19%.

A pesquisa foi encomendada pela TV Globo. A margem de erro é de três pontos porcentuais e o nível de confiança de 95%. Foram ouvidos 1.024 eleitores de 76 municípios do Estado entre 24 e 26 de agosto. O levantamento foi registrado no TRE com o número MG-07647/2018 e no TSE com o número BR-01237/2018.