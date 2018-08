Lagarde anuncia apoio a novo cronograma do pacote de ajuda do FMI à Argentina

29/08/2018 | 19:21



A diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI), Christine Lagarde, afirmou nesta quarta-feira que conversou com o presidente da Argentina, Maurício Macri, onde reiterou seu apoio aos esforços políticos argentinos e a disposição da instituição "a ajudar o governo a revisar seus planos de política econômica". Em comunicado, Lagarde disse que instruiu o FMI "para que trabalhe com as autoridades argentinas a fim de fortalecer o acordo respaldado pelo Fundo e para reexaminar o cronograma do período financeiro".

Os comentários de Lagarde vêm no mesmo dia em que Macri anunciou, em rede nacional, que entrou em contato com o FMI para obter uma antecipação dos fundos do pacote de ajuda ao país em meio à persistente desvalorização do peso argentino em relação ao dólar. Nesta quarta-feira, a moeda americana saltou 8% na comparação com a divisa argentina e nem mesmo uma oferta de US$ 300 milhões ao mercado pelo Banco Central da República da Argentina (BCRA) foi suficiente para conter o ímpeto altista do dólar.

"Tendo em cota as condições mais adversas do mercado internacional, que não haviam sido antecipadas plenamente no programa original com a Argentina, as autoridades trabalharão para revisar o plano econômico do governo com o objetivo de fortalecer o país frente às recentes mudanças nos mercados financeiros mundiais", afirmou Lagarde no comunicado. No início do mês de junho, Argentina e FMI anunciaram um acordo de 36 meses no valor de US$ 50 bilhões.

A diretora-gerente do FMI disse, ainda, estar confiante de que "o forte compromisso e a determinação das autoridades argentinas serão fundamentais para conduzir o país através das difíceis circunstâncias atuais e, em última instância, fortalecerão a economia em benefício de todos os argentinos".