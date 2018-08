Disputas comerciais com China serão resolvidas entre mim e Xi, diz Trump

29/08/2018 | 18:57



O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, publicou em sua conta no Twitter o que ele chamou de um comunicado da Casa Branca, em que afirma que as disputas comerciais com a China "serão resolvidas no devido tempo entre o presidente Trump e o grande presidente da China Xi Jinping". "A relação e o laço entre os dois permanece muito forte", acrescenta o texto.

A nota declara ainda que Trump "sente fortemente" que a Coreia do Norte está "sob tremenda pressão" de Pequim por causa das divergências comerciais sino-americanas. "Ao mesmo tempo, sabemos que a China fornece considerável assistência à Coreia do Norte, incluindo dinheiro, combustível, fertilizantes e várias outras commodities. Isso não é prestativo!", prossegue.

De acordo com o comunicado publicado por Trump, a sua relação com o líder norte-coreano, Kim Jong-un, é "muito boa e calorosa", e não há razão "neste momento" para gastar "vastas somas de dinheiro em exercícios militares conjuntos EUA-Coreia do Sul". "Além disso, o presidente pode instantaneamente recomeçar os exercícios conjuntos com a Coreia do Sul e o Japão, se ele assim escolher. Se ele o fizer, eles serão muito maiores que em qualquer outro momento", conclui.