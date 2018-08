FPF muda data e horário de jogo do São Caetano

Dérek Bittencourt



29/08/2018 | 18:28



O São Caetano ganhou mais de 12 horas de preparação para o jogo contra o Bragantino, que abre o returno da primeira fase da Copa Paulista. Inicialmente marcado às 15h30 deste sábado, no Estádio Nabi Abi Chedid, o confronto será às 10h do domingo. Motivo: o adversário terá compromisso pela Série C do Campeonato Brasileiro.

A Confederação Brasileira de Futebol confirmou para as 16h do sábado o confronto entre Bragantino x Operário, no próprio estádio de Bragança Paulista, em duelo de ida pelas semifinais da Terceira Divisão do Nacional. Assim, o confronto da Copa Paulista passou para o dia seguinte.

Líder do Grupo 3 da Copa Paulista, o São Caetano soma 14 pontos. A equipe está invicta e ainda não foi sequer vazada no torneio. Já o Bragantino - que vem jogando com os jogadores não relacionados ou inaptos para a Série C - é penúltimo da chave, com apenas três pontos.