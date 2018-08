Neil Young e a atriz Daryl Hannah casaram-se, diz jornal

29/08/2018 | 18:13



O músico Neil Young e a atriz Daryl Hannah teriam se casado neste fim de semana, em cerimônia na Califórnia, segundo o tabloide britânico The Mirror.

Apesar de nenhum dos dois ter confirmado, amigos deixaram mensagens de felicidades nas redes sociais do casal. Ainda segundo o jornal, a cerimônia teria sido realizada no sábado, 25, na cidade de Atascadero, litoral californiano. Antes, eles também celebraram o matrimônio no iate do músico nas Ilhas San Juan.

Daryl é conhecida pelo filme Splash, no qual vive uma sereia, e Kill Bill 2, no papel da assassina Elle Driver/Cobra Californiana. Ela também fez parte do elenco de Sense 8, série da Netflix.

O USA Today conta que o casal mantêm uma relação desde 2004, após o músico ter se separado da cantora e compositor Pegi Young.

Nesse ano, o casal lançou o filme Paradox, uma história de faroeste com roteiro e produção de Hannah. O músico chega a aparecer como o líder de uma gangue de criminosos.