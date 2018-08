Lewis Hamilton cria coleção sem gênero para Tommy Hilfiger

29/08/2018 | 17:18



Nesta temporada de moda, a Tommy Hilfiger continua com a explorar novas locações para os seus desfiles. Agora, o designer norte-americano irá apresentar suas coleções em Xangai, na China, no dia 4 de setembro.

E essa não é a única novidade. Depois de quatro coleções criadas em parceria com a modelo Gigi Hadid, agora a marca tem a colaboração do piloto de Fórmula 1 Lewis Hamilton. Apesar da última coleção da Tommy Hilfiger ter sido inspirada no universo automobilístico, o britânico traz referências de fora do mundo do esporte para suas criações, combinado a essência da moda de rua da grife com seu estilo pessoal refinado.

"Criatividade é um dos aspectos mais importantes da vida", explica Hamilton. "Desenhar esta linha tem sido uma forma definitiva de autoexpressão, com detalhes criados meticulosamente."

Entre os destaques, estão os shapes versáteis, pensados para agradar tanto homens quanto mulheres, as peças com o logo LH e um moletom branco com listras em veludo escrito Loyalty (lealdade, em português) nas costas, uma das tatuagens do piloto.

A TommyXLewis será apresentada junto com outra linha da marca, a Tommy Icons, composta por versões revisitadas de suas peças mais famosas e com a linha regular de outono/inverno. Todas as roupas do desfile estarão à venda em mais de 70 países logo após o desfile.