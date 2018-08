São Bernardo contrata goleiro Fabián Volpi

Dérek Bittencourt



29/08/2018 | 16:56



O São Bernardo anunciou na tarde desta quarta-feira a contratação por empréstimo do goleiro Fabián Volpi, 21 anos, que chega cedido pelo Inter de Lages (Santa Catarina) até o fim da Copa Paulista com a opção de continuar para a Série A-2 do Estadual de 2019. Aliás, o Tigre observa o atleta desde 2017, quando ele foi adversário justamente pela equipe catarinense no Campeonato Brasileiro da Série D.

Irmão de Neto Volpi, ex-arqueiro do Ramalhão, Fabián chega para disputar vaga com Rafael Pascoal e suprir o experiente Daniel, que sofreu lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo e vai passar por cirurgia no dia 13 de setembro.

A diretoria são-bernardense agora corre contra o tempo para regularizá-lo junto à Federação Paulista de Futebol para que esteja apto para a partida de sábado, às 15h, contra o Taubaté, no Vale do Paraíba.