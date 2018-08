Paula Burlamaqui pede perdão após comentário sobre macumba no 'Encontro'

29/08/2018 | 17:14



Na última terça-feira, 28, Paula Burlamaqui foi uma das convidadas do Encontro, onde conversou com Fátima Bernardes a respeito de superstições. Durante o debate, a atriz fez um comentário sobre macumba que gerou muitas críticas e acusações de intolerância religiosa.

"Sexta-feira 13, as protetoras falam 'não dê para adoção gato preto', porque tem muita gente que pega para fazer macumba", disse Paula. A frase gerou revolta entre pessoas que assistiram e, no Twitter, muitos internautas acusaram a atriz de ter preconceito com a religião. Após as críticas, Paula publicou um vídeo em seu Instagram pedindo desculpas.

"Eu fui muito infeliz na expressão que eu usei no programa Encontro, eu não tenho intolerância religiosa de jeito nenhum. O que eu quis dizer é que tem pessoas que fazem sacrifícios com gatos pretos, é isso o que a gente escuta o tempo inteiro da proteção animal. Eu peço perdão, eu fui infeliz na expressão que eu usei, desculpa, eu respeito todas as religiões, e peço perdão, desculpa, gente. Foi um vacilo horroroso", disse Paula no vídeo.