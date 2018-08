Seis petroleiras são inscritas para participar da 5ª Rodada de Partilha, diz ANP

29/08/2018 | 17:13



A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) aprovou nesta quarta-feira, 29, a inscrição de seis petroleiras para a 5ª Rodada de Partilha da Produção. Foram aprovadas as inscrições da BP Energy do Brasil, CNODC Brasil Petróleo e Gás, DEA Deutsche Erdoel AG, QPI Brasil Petróleo, Shell Brasil Petróleo e Total E&P do Brasil.

Dessas empresas, apenas a DEA ainda não possui contrato para explorar e produzir petróleo e gás natural no País.

Ao todo, a agência recebeu manifestação de interesse de 12 empresas, que terão as solicitações analisadas nas próximas reuniões da comissão especial de licitação.

A 5ª Rodada de Partilha da Produção acontecerá no dia 28 de setembro, quando serão ofertadas as áreas de Saturno, Titã, Pau Brasil e Sudoeste de Tartaruga Verde, localizadas nas bacias de Santos e Campos.