Caminhão carregado de cimento perde freio e tomba em Mauá

Do Diário OnLine



29/08/2018 | 16:54



Um caminhão carregado de cimento que subia a Rua dos Bandeirantes, na Vila Bocaina, em Mauá, perdeu o freio e tombou por volta das 12h30 desta quarta-feira. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o motorista, o caminhão derrapou devido a um cimento seco que havia no asfalto e perdeu o freio. No intuito de causar o menor estrago possível, ele gritou para avisar as pessoas que o veículo estava desgovernado. Alguns comerciantes tiveram tempo de tirar os carros mas, mesmo assim, uma moto e um automóvel foram atingidos, além de um poste de energia elétrica.

Não há previsão para que a rua seja liberada, já que ainda é preciso retirar a carga e depois o caminhão. A luz só será restabelecida quando os trabalhos forem finalizados. (Com informações de Aline Melo)