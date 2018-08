Talento multimídia

Miriam Gimenes



Dona de uma das vozes mais reconhecidas no Brasil, a cantora Sandy marcou gerações desde o seu início na música, ainda com 7 anos, ao lado do irmão, Júnior. Hoje deslancha a carreira solo com novo projeto de formato inovador: Nós, Voz, Eles. Parte da atividade se concentra em seu canal do YouTube, onde a artista divulga websérie de nome homônimo, recebendo no estúdio de casa músicos brasileiros para parcerias em canções inéditas. Já no mundo offline, a nova turnê passa por São Paulo hoje e amanhã, no Credicard Hall.

A estratégia de lançamento das músicas se diferencia das que geralmente são utilizadas: nada de disco físico. As canções partem da série, composta por oito episódios. Dois deles já estão disponíveis, com participação especial de Lucas Lima na canção Areia e de Maria Gadú, que colaborou com No Escuro. Os capítulos são publicados a cada duas semanas, sempre às terças, às 19h. As músicas e seus respectivos clipes são lançados às sextas, também nas plataformas digitais. “Quis fazer algo diferente, entregar ao público um pacote audiovisual completo, mostrar o processo de gravação de cada faixa. Revelar os bastidores sempre foi difícil para mim, mas dessa vez eu estava tão confortável que me esquecia das câmeras e tudo aconteceu com muita espontaneidade”, comenta.

O projeto seguirá com episódios que contam com as parcerias de Mateus Asato, a dupla Anavitória, Thiaguinho, a Banda Melim, Iza e Xororó. “Foi especial demais cantar com meu pai. Ele sempre me influenciou musicalmente. Houve uma inversão de papéis engraçada, em que ele passou a ser dirigido por mim”, conta a cantora.

Ela ainda acrescenta que para escolha dos convidados levou como critério o talento, admiração e afinidade que sentia pelos artistas. “Não foi nem pensando nas canções, porque elas foram compostas bem depois dos convites. O duo Anavitória, por exemplo, escolheu compor uma canção comigo”, explica. Nos shows de hoje e amanhã ela mostrará como novidade apenas as canções já lançadas no YouTube.

Analisando sua trajetória na música desde o início, hoje aos 35 anos Sandy se sente confiante. “É um caminho natural o de evoluir. Me sinto mais madura e apropriada de minha carreira, mais à vontade e segura do meu estilo”, explica a artista, que começou cantando sertanejo, e atualmente é considerada como uma das vozes icônicas no cenário da música popular brasileira.

Sandy: Nós, Voz, Eles – Música. No Credicard Hall – Av. das Nações Unidas, 17.955, em São Paulo. Hoje, às 21h, e amanhã, às 22h. Ingr.: R$ 45 a R$ 300 (Tickets For Fun).