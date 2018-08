Leilão de distribuidoras da Eletrobras 'é importantíssimo', diz Fazenda

29/08/2018 | 15:03



A secretária-executiva do Ministério da Fazenda, Ana Paula Vescovi, afirmou nesta quarta-feira, 29, que as três distribuidoras de energia da Eletrobras que serão leiloadas na quinta=feira não dependem da aprovação do projeto de lei que tramita no Congresso Nacional. "Amanhã temos leilão importantíssimo", disse em debate sobre ICMS no setor de combustíveis promovido pelo Correio Braziliense.

As três distribuidoras que serão leiloadas são de Roraima, Rondônia e Acre. A Amazonas Energia ficou para setembro, após mudança no calendário feita pelo BNDES. A Ceal, de Alagoas, é alvo de disputa no STF porque o Estado diz ter dinheiro a receber da União.

A única distribuidora leiloada até agora foi a Cepisa, do Piauí. A secretária fez questão de destacar que a privatização trará um barateamento de 8% nas tarifas e ainda o compromisso de novos investimentos pelo concessionário. "Temos que voltar à agenda de privatizações e concessões", afirmou.