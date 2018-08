Cauã Reymond revela que faz cena de sexo gay como qualquer outra

29/08/2018 | 13:11



Cauã Reymond tem um extenso currículo profissional e em 2019 irá acrescentar mais um projeto a sua longa lista de sucessos. Em entrevista à revista Cidade Jardim, o ator comentou sobre seu papel no filme Piedade, no qual protagonizou uma cena de sexo com Matheus Nachtergaele, e esclareceu que encarou a cena da mesma forma como qualquer outra que havia feito:

- Estou com medo de criar tanta expectativa sobre isso e no final não ser tanto assim. Vamos ver como vai ser o corte final, que deve ser agora em outubro.

E continua:

- Eu encarei a cena da mesma forma como eu encaro a cena de sexo com uma mulher, na maioria das vezes falando uma piada. Já tinha feito um gay no cinema, também fiz um clipe vestido de mulher, que eu mesmo produzi, afirmou Cauã.

Além disso, o ator afirmou ao longo da entrevista que não gosta e muito menos acredita na sua imagem de galã.

- A gente não pode nem aceitar tanto elogio nem ficar se matando por causa das críticas. Busco esse equilíbrio. Eu me cuido para caramba, sou supervaidoso com a minha saúde, gosto de malhar, de me alimentar bem. Essa coisa de galã é uma função meio dramatúrgica, mas eu fico lisonjeado, a minha mãe também.

Cauã ainda aproveitou para falar do relacionamento que tem com a filha Sofia, fruto de seu casamento com Grazi Massafera.

- Minhas escolhas profissionais estão hoje todas ligadas à paternidade. Acabou aquela coisa de passar um ano fora, não dá mais, porque para mim é muito importante estar perto da minha filha. Meu pai morava em Santa Catarina e não conseguia muito ir ao Rio para me ver. Eu já sou diferente, fico walking distance da minha filha. É o melhor conselho: estejam tão próximos, você e sua ex-mulher, que sua filha ou seu filho vão estar sempre próximos de você.

O ex-casal se conheceu em 2007 e ficaram juntos até 2013.