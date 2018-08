Homem é preso por roubo e furto de celulares em São Bernardo

Do Diário OnLine



29/08/2018 | 13:02



Um homem, identificado como Robson do Nascimento Souza, foi preso nesta quarta-feira (29), em São Bernardo, após cometer os crimes de roubo e furto de celulares.

Com base em um roubo anterior registrado no 1º DP (Centro) da cidade, investigadores da delegacia conseguiram identificar o homem. Ele foi localizado – estava com uma motocicleta e dois capacetes utilizados na prática dos crimes – mas o celular da vítima não foi encontrado. Em sua casa, a polícia se deparou com outros dois aparelhos, sendo um proveniente de furto em Jundiaí, no interior do Estado, e outro como produto de roubo em Santo André.

Na delegacia, ele foi reconhecido pela vítima assim como a motocicleta e os capacetes. Souza será indiciado pela prática de roubo qualificado e receptação.