Haddad diz que está preparado para ser vice e que não antecipará decisão

29/08/2018 | 12:46



Sobre a possibilidade de substituir o ex-presidente da República Luiz Inácio Lula da Silva na cabeça de chapa do Partido dos Trabalhadores (PT), caso o TSE negue registro a Lula, o ex-prefeito da capital paulista, Fernando Haddad (PT) afirmou estar preparado para ser vice. "Foi o convite que recebi", afirmou. "Não trabalhamos com essa hipótese no momento. Porque não vamos nos antecipar a uma decisão que não está tomada."

O vice na chapa de Lula participou em Belo Horizonte de encontro com integrantes do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes). É o segundo dia da agenda de Haddad na capital mineira. Na terça, fez comício no bairro de Santa Tereza, Região Leste da cidade.

"O TSE é que tem que se manifestar se vai atender a ONU ou os ministros do Temer, que é o Itamaraty, Aloísio Nunes, e o da Justiça, Torquato Jardim. Esses dois ministros se manifestaram contra a aplicabilidade da resolução da ONU. Mas o TSE não se manifestou. Só o governo Temer. Entre ONU e Temer, vamos ficar com quem? Com Temer"?, questionou Haddad.

Comunicado emitido pelo Comitê de Direitos Humanos da ONU solicita ao Brasil que tome as medidas necessárias para que Lula possa exercer seus direito políticos, ainda que na prisão, como candidato para as eleições presidenciais.

Haddad vai na quinta-feira, 30, para Curitiba.

A partir da sexta-feira, 31, visita Pernambuco, Ceará e Alagoas. O roteiro deverá incluir Garanhuns, cidade natal do ex-presidente Lula.