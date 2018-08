Retirada de produto em loja física já representa 10% dos pedidos de e-commerce

29/08/2018 | 11:44



Fruto da integração de lojas físicas e virtuais, a venda online com retirada de produtos em lojas físicas já representa 10% do total de pedidos do comércio eletrônico, conforme levantamento da Ebit/Nielsen. É a primeira vez que essa alternativa de entrega se destaca como uma proporção relevante. "Há um ano, isso não existia", comenta o consultor de negócios, Pedro Guasti.

O estudo detectou ainda que os indicadores de satisfação do consumidor são mais elevados entre os que retiram produtos na loja do que entre os consumidores que recebem produtos em casa, sejam os entregues pelos Correios ou por transportadoras privadas. O índice de consumidores que dizem ter recebido o produto no prazo é de 97% entre os que retiram na loja física versus 83,4% dos que recebem pelos Correios.