Obituário - 29 de agosto de 2017

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 11:39



Antonio Natal Buonfiglio

(São Paulo, 24-12-1943 – Ribeirão Pires, 24-8-2018)



Grande no tamanho e no caráter, Buonfiglio era chamado carinhosamente de Toninho pelos amigos. Veio jovem para São Bernardo, quando sua família criou o primeiro grande hotel da cidade, o São Bernardo. Atuou na política municipal, exercendo a vereança entre os anos 80 e 90. E chegou à Presidência do Legislativo, ocupando o cargo no biênio 1991/1992.

Neste período, Antonio Buonfiglio teve papel preponderante na luta empreendida por pesquisadores da memória pela conservação do prédio outrora ocupado pela Câmara Municipal, com abrangência sobre toda a região. Uma sessão solene foi por ele presidida na velha casa da Rua Marechal Deodoro, comemorativa ao centenário do Legislativo (1892-1992).

Neste momento difícil, deve a cidade uma homenagem ao bom Toninho, também por aquele gesto em defesa da história e memória locais.

Antonio Buonfiglio era casado com Salete. Deixa seis filhos: Marco Aurélio, Luis, Marcelo, Larissa, Laís e Alessandro; dois netos, Thiago e Luan; e um bisneto, Caio. Velado na Câmara Municipal de São Bernardo, foi sepultado no Cemitério do Araçá, em São Paulo, ao lado do pai, Luiz Buonfiglio; tios – Olga e Vicente; e irmãos, Generoso e Lúcia.

A missa de sétimo dia será celebrada nesta sexta-feira, dia 31, às 19h30, na Paróquia Santíssima Virgem, do Jardim do Mar, em São Bernardo.





Santo André



Carlos José Gonçalves, 102. Natural de Auguretá (MG). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 27. Memorial Phoenix.



Rosa Tersetti Miglioni, 92. Natural de Paranapiacaba. Residia no bairro Silveira, em Santo André. Dia 27. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.



Abigail Breterick da Paz, 92. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 27. Crematório Vila Alpina.



Therezinha Pasin Gatti, 90. Natural de Sertãozinho (SP). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo (SP). Pensionista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Antonia do Carmo Andrade, 87. Natural de Portugal. Residia no Jardim Stela, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Luiz Carlos Mascarenhas, 66. Natural de São Paulo (SP). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.



Osvaldina Silva de Souza, 58. Natural de Itapetininga (SP). Residia na Vila Eldizia, em Santo André. Diarista. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Eva Braz Colobrizi, 56. Natural de Mandaguaçu (PR). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eliete do Amaral, 45. Natural de Santo André. Residia na Vila João Ramalho, em Santo André. Ajudante geral. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Thiago Gonçalves Dias, 6. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Maria Ascencion Gasques Coppini, 95. Natural de Pirajuí (SP). Residia no bairro Sacomã, em São Paulo (SP). Dia 26, em São Bernardo. Cemitério Morumbi, em São Paulo (SP).



Otavio José de Morais, 93. Natural de Nova Canaã (BA). Residia no Jardim do Lago, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Tereza Rodrigues Boim, 85. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério do Baeta.



Antonio Henrique da Costa, 84. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Ondina Aroca Bulbarelli, 82. Natural de Extrema (MG). Residia no bairro Jordanópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Tercilio Ivo Bellezzi, 82. Natural de Catanduva (SP). Residia no Parque São Bernardo, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Francisco Martins de Queiroga, 71. Natural de Sousa (PB). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Milton José, 68. Natural de Valparaíso (SP). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Josias Bispo da Silva, 67. Natural de Anagé (BA). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



César Persio Gouveia, 65. Natural de São Paulo (SP). Residia em Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



Anselmo Aristides Palu, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 26. Jardim da Colina.



São Caetano



José Bartolomeu da Silva, 87. Natural do Recife (PE). Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Elza Maria Montel Moretti, 82. Natural de Bariri (SP). Residia no bairro do Ipiranga, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Carlos Alberto Vieira, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Vila Mariana, em São Paulo (SP).



Cecília Callegari, 60. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro São João Clímaco, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Claudinei Soares, 42. Natural de São Caetano. Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 28. Cemitério de Guaranésia (MG).



Diadema



Edith Munhoz Domingues, 78. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Taboão, em Diadema. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Maria José Silva das Neves, 77. Residia no Jardim Luso, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Luiz Carlos Vicente da Silva, 63. Natural de São Paulo (SP). Residia no Centro de Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Clarete Alves de Souza, 49. Natural de Nova Soure (BA). Residia no bairro Eldorado, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Vânia Barbosa de Souza Morgante, 39. Natural de São Paulo (SP). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 26. Cemitério Municipal.



Jones Macedo da Silva Ferreira, 38. Natural de Diadema. Residia no Centro de Diadema. Eletricista. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.



Alexandre dos Santos Costa, 35. Natural de Iguaí (BA). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Mauá



Joaquim Ananias Sobrinho, 86. Natural de Santa Cruz do Rio Pardo (SP). Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Celestina Josefa da Silva, 86. Natural de Belo Jardim (PE). Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Maria Oliveira de Araujo, 84. Natural do Estado de Alagoas. Residia na Vila São Francisco, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Sebastião Monteiro, 75. Natural de Nova Resende (MG). Residia na Vila Carlina, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Damião Alves dos Santos, 73. Natural de Itabaiana (SE). Residia no Jardim Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Damião José Ribeiro, 72. Natural de Araripe (CE). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Pedro Filomeno da Silva, 70. Natural de Natuba (PB). Residia no Jardim Stela, em Mauá. Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Sebastiana Pestana de Sousa, 68. Natural de Santo André. Residia na Vila Flórida, em Mauá. Dia 27. Cemitério da Saudade, em Vila Vitória.



Viturino Francisco de Brito, 67. Natural de Jandaia do Sul (PR). Residia no Jardim Central, em Mauá. Dia 27. Cemitério Santa Lídia.



Neusa Martins da Silva Brassioli, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 25, em Mauá. Cemitério das Lágrimas, em São Caetano.



Luiz Antonio Ferreira, 56. Natural de Santo André. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Ferminiano José de Freitas, 56. Natural de Mauá. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 26. Cemitério da Saudade, Vila Vitória.



Jair Santos Ferreira, 48. Natural de Ipiau (BA). Residia no Parque das Américas, em Mauá. Dia 26. Cemitério Santa Lídia.



Danilo Quirino Felix Rolim, 15. Natural de São Paulo (SP). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo (SP). Dia 25. Cemitério Santa Lídia.



Ribeirão Pires



Neusa Neres Rodrigues Ramos, 75. Natural de Igarapava (SP). Residia na Vila Suíça, em Ribeirão Pires. Dia 27, em Diadema. Cemitério São José.



Rio Grande da Serra



Antonio Carlos Floriano, 65. Natural de Presidente Prudente (SP). Residia na Vila Suzuki, em Rio Grande da Serra. Dia 26, em Diadema. Cemitério São Sebastião.



Paulo Pereira da Luz, 57. Natural de São Caetano. Residia na Vila São João, em Rio Grande da Serra. Dia 27, em Mauá. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá, em Santo André.