Whindersson Nunes é vítima de golpe e desabafa na web

29/08/2018 | 11:11



Depois de Selena Gomez aparecer em campanha eleitoral de partido como se fosse moradora do nordeste brasileiro, agora foi a vez de Whindersson Nunes também virar alvo de golpe político. O youtuber descobriu uma fraude feita com um vídeo gravado por ele e ficou bastante irritado, desabafando em seu Instagram:

- A mulher foi em um show meu, no camarim, e disse: Whindersson, faz um vídeo aqui sobre a importância do estudo da criança? Eu fiz, a mulher editou o vídeo e fez uma campanha eleitoral. Para você ver a vagabundagem, ela pegou um vídeo meu em que eu falo sobre política do interior, quandi eu estou brincando em uma parte do vídeo que eu digo assim: Agora eu vou apresentar meu candidato. Aí eu falo o nome de um candidato fictício e ela cortou essa parte e colocou meu vídeo com ela. Meu irmão, quando eu assisti esse vídeo eu fiquei muito p**o! Já mandei notificar judicialmente, para tirar e eu quero uma retratação. Não precisa ser para as pessoas, mas quero que fale para mim o motivo de ter feito isso.

E não foi só isso. Ele ainda disse que vai parar de atender esse tipo de pedido dos fãs, pois já foi alvo de uma série de golpes assim:

- Essa não é primeira vez que acontece, as pessoas vêm, me abraçam e falam: Whindersson, está gravando aqui, fala Fulano de tal, aí eu falo e a pessoa começa a patrocinar, fazer propaganda. Eu não vou fazer mais essas coisas! Às vezes eu quero ajudar um projeto social, mas eu fico com medo disso e não sei se é só o povo enganado, revelou.