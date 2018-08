Grande ABC tem 2.770.954 habitantes nas sete cidades

Nilton Valentim



29/08/2018 | 10:34



O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) divulgou nesta quarta-feira a estimativa da população dos 5.570 municípios brasileiros. O Grande ABC conta hoje com 2.770.954 habitantes. São Bernardo, com 833.240, segue como a mais populosa, enquanto Rio Grande da Serra (50.241) é a que tem menor número de pessoas. Se fosse uma única cidade, a região seria a quinta maior do País, atrás apenas de São Paulo (Capital), Rio de Janeiro, Brasília e Salvador.

De acordo com as projeções do instituto, em Santo André moram 716.109 pessoas. São Caetano tem 160.275; Diadema, 420.934; Mauá, 468.148 e Ribeirão Pires, 122.607.



Em 2017, os números do IBGE apontavam 2.753.406 pessoas na região. O que representa crescimento de 0,6%.

Clique aqui e confira a população de todos os municípios paulistas.

MENOS DE 1%

De acordo com o IBGE, a população brasileira hoje é de 208,5 milhões de pessoas, o que indica crescimento de 0,82% entre 2017 e 2018.

O município de São Paulo (Capital) continua sendo o mais populoso do País, com 12,2 milhões de habitantes, seguido pelo Rio de Janeiro (6,7 milhões de habitantes), Brasília e Salvador (cerca de 3,0 milhões de habitantes cada). Dezessete municípios brasileiros têm população superior a 1 milhão de pessoas e, juntos, eles somam 45,7 milhões de habitantes ou 21,9% da população do Brasil. Serra da Saudade (MG) é o município brasileiro de menor população, 786 habitantes, seguido de Borá (SP), com 836 habitantes, e Araguainha (MT), com 956 habitantes.

No ranking dos estados, os três mais populosos estão na região Sudeste, enquanto os cinco menos populosos estão na região Norte. O líder é São Paulo, com 45,5 milhões de habitantes, concentrando 21,8% da população do país. Roraima é o estado menos populoso, com 576,6 mil habitantes (0,3% da população total).