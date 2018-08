Juros rondam a estabilidade, após início volátil

29/08/2018 | 10:29



Os juros futuros rondam a estabilidade nesta manhã de quarta-feira, 29, após um início de sessão volátil, com alta na abertura e queda em seguida, acompanhando o movimento do dólar ante o real. Nesta manhã, o viés nos juros era de alta, assim como no dólar. Essa pressão vem da alta do dólar no exterior, que ganhou um pouco de força pontualmente na última hora após a divulgação de que a economia americana cresceu 4,2% no segundo trimestre na segunda estimativa, um pouco acima da leitura preliminar e da previsão dos analistas, ambas de 4,1%. O pano de fundo interno, no entanto, segue sendo a cautela com as eleições, segundo operadores de renda fixa.

Às 10h21, o DI para janeiro de 2020 era de 8,50%, de 8,49%, enquanto o DI para janeiro de 2021 subia a 9,67%, de 9,66% no ajuste anterior. Já o vencimento para janeiro de 2023 era de 10,29%, de 11,28% no ajuste de ontem.