Ben Affleck pode perder papel como Batman por causa de passagem por reabilitação

29/08/2018 | 10:11



O futuro de Ben Affleck no cinema pode estar comprometido após ele ser internado pela terceira vez em uma clínica de reabilitação para tratar o alcoolismo. De acordo com o The Wrap, o ator poderá não interpretar mais o personagem Batman nas telonas. Isso porque o preço do seguro para contratá-lo pode subir muito, segundo avaliação de especialistas ouvidos pelo veículo.

- É mais do que provável que o estúdio o substitua porque os custos do seguro vão estourar o orçamento deles, contou o representante de uma seguradora.

O veículo explica que os seguros são contratos por quase todos os estúdios de Hollywood para proteger seus astros de eventos inesperados e problemas pessoais possam impedir que eles completem seu trabalho. Assim, o estúdio poderá reaver parte do dinheiro caso enfrente algum obstáculo do tipo. Affleck, portanto, tem sido considerado um grande risco por causa de suas internações mais recentes, levando a encarecer o custo do seguro. Um representante afirmou ao The Wrap que, caso uma sequência de Liga da Justiça viesse a acontecer, o orçamento poderia subir em até 450 milhões de dólares.

Enquanto o futuro de Ben Affleck não é definido, o filme solo The Batman continua em produção com Matt Reeves como diretor. Ainda não se sabe quem irá estrelar o filme, mas há indícios de que o cineasta esteja pensando em contratar alguém mais jovem para interpretar o super-herói.

Reabilitação

Em entrevista à People, um especialista em dependência química explicou que o estilo de vida de Ben Affleck pode ser um dos fatores que o impedem de permanecer sóbrio.

- Temos muitos clientes de alto perfil como Ben Affleck e o que notamos é que seus estilos de vida são tão exigentes que eu acho que torna mais difícil manter tudo isso, disse Carol Liot, diretora de um centro de tratamento de vícios em Nova York. A especialista ainda explica que as pessoas que possuem o estilo de vida de Ben Affleck possuem ainda mais desafios em relação à recuperação devido a falta de privacidade e anonimato.

Passado

Enquanto Ben Affleck permanece em tratamento, o passado de sua affair, a modelo da Playboy, Shayna Sexton, começou a vir à tona. De acordo com a In Touch Weekly, a loira já foi presa duas vezes.

Em 2017, ela foi detida em Virginia Beach após ser flagrada alcoolizada em área pública. Ela foi considerada culpada e multada em 100 dólares. A segunda vez aconteceu em 2014, quando ela foi presa no mesmo local por compra ou posse de bebida alcoólica e por usar uma identidade falsa.

Ela e Ben Affleck foram vistos juntos pela primeira vez no dia 16 de agosto, levantando rumores de que o ator e Lindsay Shookus, produtora do SNL, teriam terminado o namoro após mais de um ano juntos. Alguns dias mais tarde, ele e a modelo voltaram a serem flagrados juntos, entrando na casa do ator em Los Angeles.