Pete Davidson se revela inseguro sobre casamento com Ariana Grande: - Eu ainda acho que ela bateu a cabeça muito forte

29/08/2018 | 10:11



Ariana Grande e Pete Davidson foram bastante rápidos ao anunciarem que estão noivos, mesmo depois de poucos meses do início do relacionamento. E para quem pensa que o pedido de casamento foi algo planejado com detalhes, se enganou. Estampando uma das capas da edição anual Power of Young Hollywood, da Variety, o comediante contou como pediu a mão de sua amada, e se revelou inseguro com a decisão dela em aceitar:

- Eu não queria fazer algo brega. Nós estávamos na cama, depois de assistir a um filme. Eu falei: Você quer se casar comigo? Foi realmente uma droga...eu ainda estou convencido de que ela é cega ou bateu com a cabeça muito forte. Algo vai acontecer, e ela vai se tocar e pensar: Que p***a é isso que estou fazendo? Por enquanto, está dando certo.

Além de falar sobre sua relação com a cantora, Pete abriu o coração sobre sua intensa batalha contra as drogas e saúde mental, e revelou um fato triste de sua infância:

- Os últimos anos foram muito difíceis para mim. Eu tive todas essas aulas de saúde mental e realmente passei muito tempo tentando me manter bem. Eu estive dentro e fora de instituições de saúde mental desde que eu tinha nove anos. Eu tentei me afogar na piscina quando eu estava no quarta ou quinta série. Eu estava tentando manter minha cabeça presa na escada no fundo do poço, então eu não seria capaz de me levantar.

O humorista do Saturday Night Live sofreu uma tragédia em sua família, quando seu pai morreu durante os ataques de 11 de setembro de 2001, em Nova York. Ele tinha sete anos de idade na época, e contou como a fatalidade ajudou a moldar a sua carreira:

- Se meu pai não morresse, eu não seria uma história em quadrinhos. Eu seria um trabalhador da construção civil em Staten Island ou um treinador de basquete. Eu aprendi o que era a morte. (...) Aprender como qualquer coisa pode ser tirada de você cedo, me deu essa sensação de Dane-se isto. Seja como for, cara. Eu sou capaz de fazer stand-up por aí, porque espero que a pior coisa que poderia acontecer comigo já aconteceu.