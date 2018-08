PIB dos EUA cresce à taxa anualizada de 4,2% no segundo trimestre

29/08/2018 | 09:59



O Produto Interno Bruto (PIB) dos Estados Unidos cresceu à taxa anualizada de 4,2% no segundo trimestre de 2018, em ritmo mais forte que o divulgado anteriormente, de acordo com a segunda estimativa do dado, informada nesta quarta-feira pelo Departamento do Comércio.

A primeira leitura do PIB do segundo trimestre havia sido de avanço de 4,1%. A revisão para cima surpreendeu analistas ouvidos pelo Wall Street Journal, que previam estabilidade, e reflete o investimento empresarial mais forte do que as previsões anteriores, os gastos do consumidor (leia mais em nota publicada no Broadcast às 9h41, de Brasília) e o fortalecimento das exportações líquidas, que adicionaram 1,17 ponto porcentual à taxa de crescimento do PIB de no trimestre.

Em comparação com o ano anterior, os lucros com valorização de estoques e ajustes de consumo de capital foram significativamente maiores no segundo trimestre, com aumento de 16,1% no ano. Essa foi a leitura mais forte do ano após ano desde o primeiro trimestre de 2012.