Haddad tem segundo dia de agenda em BH; Ciro também está na capital mineira

O candidato a vice-presidente na chapa de Luiz Inácio Lula da Silva, Fernando Haddad (PT), participa na manhã desta quarta-feira, 29, em Belo Horizonte de encontro com integrantes do Fórum de Dirigentes das Instituições Públicas de Ensino Superior (Foripes).

Na chegada ao encontro com Haddad, Odair Cunha, coordenador da campanha do governador Fernando Pimentel (PT) à reeleição, teceu comentários sobre o candidato ao Senado na chapa. "A candidatura do deputado federal Miguel Corrêa está colocada, e compete a ele responder por ela e levá-la adiante."

É o segundo dia da agenda de Haddad na capital mineira. Na terça, o petista fez comício no bairro de Santa Tereza, Região Leste da cidade.

O candidato do PDT à Presidência da República, Ciro Gomes, também faz campanha nesta quarta-feira na capital mineira.