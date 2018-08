Índice de preços do PCE dos EUA sobe à taxa anualizada de 1,9% no 2º trimestre

29/08/2018 | 09:44



O índice de preços de gastos com consumo (PCE, na sigla em inglês) avançou a uma taxa anualizada de 1,9% no segundo trimestre, após ajustes sazonais, informou nesta quarta-feira o Departamento do Comércio. Esta é segunda leitura do dado.

No primeiro trimestre de 2018, o PCE subiu à taxa anualizada de 2,5%.

O núcleo do PCE, que exclui itens voláteis como alimentos e energia, teve alta de 2,0% no segundo trimestre. No primeiro trimestre, o núcleo avançou 2,3%.

Na primeira leitura do dado do segundo trimestre, o índice de preços de gastos com consumo tinha sido de alta de 1,8%. Já o núcleo permaneceu no mesmo valor.

O PCE é a medida preferida de inflação do Federal Reserve (Fed, o banco central americano) e é um elemento importante para as tomadas de decisão sobre a política monetária no país.

Além disso, os gastos de consumidores, que correspondem a mais de dois terços da produção econômica dos EUA, subiram à taxa anualizada de 3,8% no segundo trimestre de 2018, ante 4,0% registrados na primeira leitura do indicador.