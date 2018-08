ANTT abre consulta pública sobre concessão da Fiol em trecho da Bahia

29/08/2018 | 08:41



A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) realizará consulta pública sobre a subconcessão do trecho da Ferrovia de Integração Oeste-Leste (Fiol) entre Ilhéus e Caetité, na Bahia. De acordo com aviso publicado no Diário Oficial da União (DOU), os interessados podem enviar contribuições à agência desta quarta-feira, 29, até o dia 15 de outubro. Também haverá debates presenciais sobre o assunto em Ilhéus, no dia 21 de setembro, e em Brasília, no dia 25 de setembro. As informações sobre a concessão e as orientações para participação na consulta pública poderão ser acessadas no site da ANTT.