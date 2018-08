Simone e Simaria assumem exaustão por muitos shows: - Pressão do mercado

29/08/2018 | 08:11



Simaria, da dupla sertaneja com Simone, mais uma vez fez um desabafo sobre a tuberculose que a afastou dos palcos. Em entrevista à Luciana Gimenez, exibida na noite da última terça-feira, dia 28, a cantora falou, ao lado da irmã, sobre a doença, revelando que já havia tido o mesmo diagnóstico em outro momento de sua vida:

- Não é a primeira vez que tenho tuberculose, a primeira [vez] foi pior, porque a primeira o gânglio saia pra fora e saia secreção, então todo dia eu tinha que ir para o hospital, colocar agulha e puxar, disse ela.

A cantora explicou que por falta de orientação, a doença voltou:

- Nessa primeira fez foi pior. Não me disseram você precisa se afastar por mais tempo. Fiquei um mês afastada e voltei para a estrada, doente, sabendo que o tratamento levaria seis meses, sendo que se estendeu para um ano e três meses, porque não me curei da primeira vez. O ser humano é um bicho complicado, você esquece das coisas que você passa. Foi passando, me esqueci que tive essa doença e os profissionais naquela época não me disseram: se você continuar, você vai ter uma reativação da doença. Eu não tive essa orientação e aí a doença me pegou de novo.

Em tom de desabafo, Simaria ainda disse que muitas vezes o público tem a impressão de que os artistas não enfrentam dificuldades como todas as pessoas:

- Pra você ver, porque às vezes as pessoas acham que porque a gente é artista, não passa por essas coisas, mas a gente fica doente igual, a gente comete erros como todo mundo porque somos pessoas.

Simone ainda falou sobre a rotina puxada das duas:

- É uma desgraça isso, é um vício tão miserável, que se você não tiver cuidado você não desgruda disso. Hoje em dia, com essa era de internet, ficou ainda pior para os artistas. Você sai do palco, chega no hotel e ao invés de desligar de tudo aquilo, vai olhar o que está acontecendo no Instagram, se tem foto sua, se estão falando de você...Não desliga. Se a gente não tomar cuidado com isso vêm as doenças.

Para Simaria, o cansaço envolve outros fatores:

- Não é só culpa da internet. É uma mistura de coisas, uma pressão que você sofre do mercado. De tudo o que vêm acontecendo. O meu pensamento sempre foi: Simone, estamos num momento que nós já podemos diminuir os shows, fazer uma seleção boa. Já aconteceram [dois shows no mesmo dia] e toda vez a gente se estressava, ficava cansada, se olhava e falava 'não vamos permitir mais'. Quando menos esperava, já estava marcado na agenda e não tinha como simplesmente não ir.

Simaria ainda avisa que dupla apresentará apenas um show por dia e manda recado para os fãs, aos risos:

- Marcaram dois shows, se a gente não aparecer, é porque a gente não pode, estamos nos preservando.