São Bernardo acerta com goleiro para suprir Daniel

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 07:00



A inesperada lesão no joelho esquerdo do goleiro Daniel – que vai tirá-lo de combate até 2019 – forçou o São Bernardo a ir ao mercado. E o Tigre tem situação bem encaminhada com arqueiro que enfrentou em 2017, na Série D do Brasileiro, mas mantém o nome em sigilo. “Acertamos contratação do goleiro por empréstimo até o fim da Copa Paulista, com opção de continuar até a Série A-2. Ainda não se apresentou, não assinou contrato. Vem sendo monitorado desde que a gente enfrentou a equipe deles no ano passado pelo Brasileiro. Acredito que até amanhã (hoje) a gente solte o nome”, disse o diretor executivo Edgard Montemor.