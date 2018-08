Com dois gols em cinco confrontos, Santo André tenta ser mais ofensivo

Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 07:00



O Santo André tem desafio para o segundo turno da Copa Paulista: aumentar a produtividade do ataque. Após saídas de David Ribeiro e Matheus Santiago, que jogaram nos 3 a 0 sobre o Água Santa, na estreia e depois foram para a Turquia, o time fez dois gols em cinco jogos.

O técnico José Carlos Palhavam tem optado por Frank e Natan para compor o setor, mas Vinicius Rodrigues, Vitor Carvalho e Vinicius Cabelo também foram testados.



Para o duelo contra o Água Santa, sexta-feira, às 15h, no Inamar, o treinador terá o retorno do zagueiro Heliton, mas não poderá contar com o volante Jhonson, suspenso.