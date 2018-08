Diretor Vanderlei Sirqueira explica chegada de reforços

João Victor Romoli

Do Diário do Grande ABC



29/08/2018 | 07:00



O Água Santa teve de mudar de ideia após o péssimo começo de Copa Paulista. A equipe, que tinha o planejamento de usar só o elenco sub-20, resolveu contratar atletas para o segundo turno, e, assim, terminar o campeonato de cabeça erguida.



Acreditando em evolução, o diretor de futebol Vanderlei Sirqueira justificou as chegadas de Batista, Sandrinho, Carlos Alberto e Erick e a mudança no pensamento. “O planejamento continua sendo dar experiência aos jovens para Copa São Paulo do ano que vem. Mas vimos que precisavam de algo para evoluir agora. Eles (reforços) vão ajudar muito. Têm experiência por conta da rodagem e dos clubes que passaram, e só vieram porque tenho certeza que irão ajudar. Vamos fazer pontos dentro e fora de casa no returno”, projetou o dirigente.