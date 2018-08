Cafu visita o São Caetano, rasga elogios e admite torcida

Do Diário do Grande ABC



Capitão do tetracampeonato da Seleção Brasileira em 2002, no Japão e na Coreia do Sul, Cafu visitou ontem o São Caetano. A convite do técnico Pintado, com quem jogou no São Paulo na década de 1990 – foram bicampeões da Libertadores (1992 e 1993) e campeões mundiais (1992) pelo Tricolor –, o ex-lateral-direito conheceu as instalaçõs da sede social, conversou com dirigentes e posou para fotos com funcionários e jogadores das categorias de base do Azulão.



Após a visita, Cafu rasgou elogios ao clube. “As dependências do São Caetano são fantásticas. Quero agradecer ao Batata (massagista) e ao Pintado que me fizeram conhecer o presidente e a estrutura maravilhosa do clube. Os atletas da base e do profissional precisam valorizar tudo isso, e fazer com que esse clube cresça cada vez mais”, disse o ex-jogador, que admitiu torcida pelo Pequeno Gigante. “Depois do São Paulo e Palmeiras, é Itaquaquecetuba e São Caetano. São os times que, sem sombra de dúvida, vou torcer para que possam chegar o mais longe possível e fazer grandes campeonatos”, emendou.



Alheio à visita de Cafu, o Azulão treinou normalmente ontem em preparação ao jogo de sábado, contra o Bragantino, no Interior. As expectativas ficam sobre Alex Flávio, Cristian e Ermínio, que estão no departamento médico.