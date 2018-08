Donisete muda bens e até raça ao TSE

Raphael Rocha



29/08/2018



A candidatura do ex-prefeito Donisete Braga (Pros), de Mauá, a deputado federal já gerou polêmica assim que foi registrada no sistema da Justiça Eleitoral. E por dois aspectos. Aliados e contrários ao ex-petista alertaram que Donisete, diferentemente dos outros anos em que foi postulante a um cargo público, não declarou bens. Quando concorreu à reeleição à frente do Paço de Mauá, Donisete disse à ocasião possuir R$ 1.186.466,91. Em 2012, quando ganhou o pleito à Prefeitura, afirmou ter R$ 878.005,61. A outra celeuma foi com relação à raça declarada. Em 2016, Donisete alegou ser negro. Agora, branco. Esse tema, aliás, já causou incômodo ao político no passado, quando era deputado estadual e argumentou não se considerar negro.

Oposição de fato

Presidente da Câmara de Mauá e pai do prefeito afastado da cidade, Atila Jacomussi (PSB), Admir Jacomussi (PRP) fez seu primeiro gesto concreto como oposição à administração da prefeita em exercício Alaíde Damo (MDB). Protocolou dois requerimentos solicitando explicações de temas caros ao governo: decreto de calamidade financeira e quebra de ordem cronológica para pagamento de fornecedores.

Nomeação

O prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), nomeou o ex-presidente da OAB (Ordem dos Advogados do Brasil) andreense Fabio Picarelli para ser secretário de Meio Ambiente, em subsitituição a Murilo Valle, que era titular da Pasta desde que Donizeti Pereira (PV) assumiu o comando do Núcleo de Articulação Política. A nomeação saiu hoje nos Atos Oficiais.

Erramos

Diferentemente do informado ontem nesta coluna, a audiência pública sobre o transporte coletivo de Santo André, que debaterá a qualidade e a viabilidade econômica do sistema – incluindo gratuidades – acontecerá na segunda-feira, às 19h, não na sexta-feira. A discussão foi sugerida pelo vereador Willians Bezerra (PT) e acatada pelo presidente da Casa, Almir Cicote (Avante).