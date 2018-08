Santo André quer ter turismo industrial e de inovação

Flavia Kurotori

Especial para o Diário



29/08/2018 | 07:15



Visando impulsionar o desenvolvimento da cidade, a Prefeitura de Santo André está apostando no turismo industrial e de inovação. O edital de chamamento público às empresas ou instituições que desejam abrir as portas à população foi publicado ontem. Até o momento, a Rhodia Solvay e a UFABC (Universidade Federal do ABC) manifestaram interesse em participar da ação.

“Nosso objetivo é que a população conheça as indústrias que estão aqui e, assim, despertar o interesse em criar soluções inovadoras que atendam às necessidades delas”, afirma Felipe Carvalho, diretor de Desenvolvimento Econômico do município. “No caso das universidades, muitos estudantes acabam indo estudar fora sem conhecer o que tem no próprio município.”

Segundo Carvalho, uma vez que ainda não se sabe a quantidade de empresas que irão aderir ao programa, não há estimativa do número de visitantes. “Quando as indústrias ou instituições de ensino se credenciarem, elas nos informarão a capacidade de número de pessoas e visitações”, pondera. Entretanto, as inscrições às visitas devem ser abertas em 20 dias, e o lançamento é previsto para outubro.

Pioneira, São Bernardo conta com programa de turismo industrial desde 2013 e, atualmente, 13 companhias participam. “São Bernardo é um modelo de inspiração, mas é preciso identificar as características particulares de cada cidade que, no caso de Santo André, é a inovação”, pontua Carvalho. Participam da iniciativa companhias como Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Wheaton e Basf.

O diretor salienta que as ações individuais municipais ajudam a fomentar as sete cidades como região. Neste sentido, o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC assegura que atua para fomentar o desenvolvimento do turismo em todos a região.

Vale lembrar que, em julho, Santo André encaminhou plano diretor para pleitear vaga como MIT (Município de Interesse Turístico). Caso conquiste o título, a cidade poderá receber repasse do governo estadual de R$ 550 mil ao ano para fomento do setor. Outros municípios, como São Caetano, Mauá e Rio Grande da Serra, também aguardam o título. Ainda que o pleito seja desvinculado ao programa de turismo industrial e de inovação, Carvalho avalia que a conquista é passo importante ao aprimoramento do turismo na cidade.

Em Santo André, a Braskem, por meio do programa Formando Laços, já abre as portas ao público para visitação guiada. Para participar, basta se inscrever pelo site https://www.braskem.com.br/agendar-visitacao-braskem?localidade=ka+3Q3JBsng=.